Depp-Heard dopo il processo: lui spende 60mila euro al ristorante

Johnny Depp e Amber Heard continuano a far notizia e catalizzare l'attenzione del gossip anche dopo la conclusione del processo che li ha visti l'uno contro l'altro. Il tribunale di Fairfax non ha creduto alla protagonista di Aquaman, facendo così vincere la causa all'attore de I Pirati dei Caraibi. Ma come sta vivendo l'ex coppia questi giorni post processo? I meglio informati riportano che Depp abbia trascorso una delle ultime sere in un noto ristorante indiano di Birmingham , dove ha speso la cifra di 50mila sterline . Il proprietario Mo Hussein ha contestato la cifra riportata da alcuni media locali, rivelando invece che l'attore avrebbe speso più di ventimila sterline.

Depp un cliente magnifico

Questa è la cifra richiesta per affittare l'intero locale: la prenotazione era stata fatta poco prima e bisognava in qualche modo compensare alle 240 prenotazioni previste per quella sera. Il signor Hussein ha elogiato il suo gradito ospite definendolo "un cliente magnifico che ha prestato attenzione a chiunque fosse nel locale". L'attore si trova a Birmingham per un tour non ufficiale in vista dell'uscita del nuovo album con Jeff Beck. Mentre il divo di Hollywood si lascia andare ai festeggiamenti dopo la vittoria contro la Heard, quest'ultima pare sia ancora sconvolta dal verdetto dei giurati, che l'hanno condannata a pagare circa 10 milioni di euro all'ex marito. Mentre è intenta a valutare le prossime mosse legali, pare abbia espresso il desiderio per l'estate di pensare solo a fare la mamma.