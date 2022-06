Nasce il "Lasagna Hamburger", dove si potrà mangiare

Da mercoledì 8 giugno nel Regno Unito ed in Irlanda si potranno ordinare nella celebre catena di fast food McDonald dei nuovi panini dal gusto tipicamente italiano. Ma non solo ci saranno anche prodotti e sapori provenienti dalla Spagna e Cipro. Per celebrare il made in Italia alimentare italiano non mancheranno crocchette con mozzarella e un McFlurry al tiramisù. I piatti più attesi sono: "The Italian Stack" ispirato alle lasagne, e il "Crispy Chicken Italian".