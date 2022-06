Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti si è sposata: Isolde Kostner invitata

Fiori d'arancio per Beatrice Marchetti, concorrente dell'Isola dei Famosi 2021. La modella ha giurato amore eterno a un uomo che si fa chiamare Felix B e la cui identità è però top secret. Il matrimonio si è tenuto in Grecia, ad Atene. Una cerimonia intima, con pochi invitati. Tra questi Isolde Kostner, che ha conosciuto la sposa nel reality show di Mediaset. "È stato davvero un piacere aver potuto esser partecipe a questa giornata per voi tanto importante. Felicitazioni per il vostro matrimonio", ha scritto sui social network la campionessa di sci.