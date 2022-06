Archeologia: scoperta masseria romana durante degli scavi nel Napoletano

Gli altri villaggi rinvenuti

Nel 2019, furono trovati altri resti di piccoli villaggi sulla linea della metropolitana. Ritrovamenti che porseguirono anche nel 2020 quando è venuta alla luce una villa rustica stile masseria al confine con Acerra e anche decina di tombe risalenti alla stessa epoca del villaggio. Stando alle dichiarazioni dell'architetto Paolo Sibilio "tutte queste scoperte, rappresentano una nuova lettura del nostro territorio sia in epoca micenea, prima dell'eruzione delle pomici di Avellino, che in età tardo imperiale. Questo territorio, rappresentava una enorme risorsa economica per la produzione agricola tanto da rappresentare un sistema di avanguardia nella regimazione delle acque del fiume Clanio, (oggi regi lagni) trasformando un terreno acquitrinoso in ricco e produttivo. Oggi invece, è solo area di sedime di speculazioni ed interessi più o meno lecite".