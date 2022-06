A Firenze Rocks biglietti gratis per GreenDay, Muse, Metallica e Red Hot Chili Peppers

La società di comunicazione Jump ha condiviso nelle scorse ore sul proprio account Facebook un post dove si apprende della loro nuova iniziativa a sostegno di un settore particolarmente colpito dalla pandemia, cioè quello della musica dal vivo. "Nel 2020, durante la prima ondata pandemica, quando ci ritrovammo tutti chiusi in casa per lunghi periodi, lanciammo l’iniziativa #regalaunlibro per sostenere le librerie indipendenti fortemente danneggiate dal lockdown", si legge nel post, quindi si prosegue: "Decidemmo in buona sostanza di acquistare qualche centinaio di libri e regalarli ai nostri clienti per sostenere questo settore in forte difficoltà".