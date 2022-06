Covid, Sileri: "Dal 15 giugno via obbligo mascherine in Italia"

Addio mascherine in Italia dal 15 giugno. Resta utile, però, tenerla sempre a portata di mano in caso di assembramenti. "La mia idea - ha detto a Sky Tg 24 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri - è di poter eliminare la mascherina e lasciarla fortemente raccomandata in caso di situazioni a rischio. Ma vista la situazione dei contagi un'eliminazione completa della mascherina è auspicabile non vedo grossi problemi all'orizzonte".