Francesca Barra dopo il Covid: "Non riesco più a parlare come prima"

Dopo aver contratto il Covid-19 qualche mese fa qualcosa è cambiato per Francesca Barra. La giornalista, conduttrice e opinionista tv ne ha parlato su Instagram. “A qualcuno è capitato di avere un cambiamento di voce, come se si strozzasse?”, ha chiesto ai suoi follower. La moglie di Claudio Santamaria ha poi rivelato: “Grazie per tutti i messaggi di confronto sulla mancanza di voce post Covid (me ne sono accorta perché non riesco cantando a toccare le note più alte come facevo prima). Anche tanti cantanti mi hanno confermato di avere avuto dei danni alle corde vocali. Speriamo passi presto”.