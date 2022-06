Svelato qual è il lago più inquinato del mondo

Il Karachay è il lago più inquinato del mondo. Situato tra i monti Urali della Russia occidentale, ha un livello di radioattività 200.000 volte superiore ai livelli considerati normali. A farlo sapere il Worldwatch Institute. Tutta colpa della centrale nucleare di Mayak, costruita nel 1945 con lo scopo di produrre plutonio. Dieci anni dopo la sua inaugurazione, si è verificato un incidente in uno dei sistemi di raffreddamento dell'impianto, con conseguente rilascio di scorie radioattive. Questo ha portato a un rapido abbassamento del livello dell'acqua del lago, fino al completo prosciugamento.

Il lago più radioattivo del mondo si trova in Russia

Secondo le stime nella regione in cui si trova il lago Karachay è stato registrato il 21% di incidenza in più di tumore rispetto al resto della Russia, il 25% in più di malformazione nei neonati e casi raddoppiati di leucemia. Tra l'altro molti territori oggi sono praticamente inabitabili. Tra i fiumi più inquinati al mondo, con alti livelli di rifiuti indiustriali e domestici, anche: Danubio, il Río de la Plata, il Gange e il Nilo.