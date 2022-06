Matteo Bassetti aggredito da una coppia di no-vax: cos'è successo

Matteo Bassetti, noto infettivologo genovese, è stato aggredito da una coppia no-vax che gli ha tirato addosso un cocktail in un locale di Santa Margherita Ligure mentre stava trascorrendo una serata in compagnia della moglie e un gruppo di amici. Il medico ha raccontato il drammatico episodio sui social, dove ha dichiarato: "Un'aggressione no-vax vera in un momento di spensieratezza", quindi ha aggiunto "Mentre consegno la mia carta di credito per pagare il conto, da dietro mi arriva addosso un cocktail pieno di ghiaccio e del suo contenuto. I cubetti mi colpiscono la testa e il liquido mi corre lungo la schiena. Penso a uno scherzo".