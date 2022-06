Britney Spears, le nozze da favola ed il bacio con Madonna

Nozze da favola per Britney Spears ed il compagno Sam Asghari si sono sposati con una cerimonia riservata, nella loro casa in California. Una cerimonia tenuta segreta sino all'ultimo momento, quando sui social sono iniziate a spuntare le foto dell'evento. Tra gli invitati tanti vip, come Drew Barrymore, Madonna, Paris Hilton e Donatella Versace. Il fatidico 'si' è stato pronunciato in un gazeba allestito nel giardino della lussuosa dimora, addobbato con un serto di migliaia di rose. Poco prima delle nozze è accaduto uno spiacevole incidente. L'ex marito della cantante, Jason Alexander, ha fatto irruzione cercando di fermare le nozze. L'uomo è stato prontamente fermato ed arrestato.