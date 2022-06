Eva Henger torna a camminare: "Sembra un'altra persona"

Un mese e mezzo dopo il terribile incidente che l'ha coinvolta, Eva Henger è tornata a a camminare. Lo ha fatto durante la diretta di Pomeriggio 5, mentre era in collegamento con Barbara D'Urso. La show girl, vittima di un incidente stradale il 29 aprile scorso in Ungheria, si è alzata dal letto della clinica in cui è ricoverata, Villa Parioli. Il professor Lorenzetti, il medico che la segue ha dichiarato: "E' un’altra persona da quando è tornata e questo ci riempie di gioia. E' stato un percorso duro, il grosso lo abbiamo fatto e questo è un punto molto importante per la sua ripresa. Chiaramente, come abbiamo detto, avrà bisogno di tempo, di fisioterapia, però diciamo che siamo sicuramente sulla via giusta”. La 49enne ha iniziato a muovere i primi passi, sotto gli occhi del dottore e della figlia Jennifer, di tredici anni, che è sempre al suo fianco. "Fino ad ottobre siamo a posto con le operazioni”, ha scherzato la Henger.