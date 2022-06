Nicaragua, donna partorisce in riva al Pacifico: il filmato diventa virale

PLAYA MAJAGUAL (Nicaragua) - "Sentire il ritmo delle onde mi ha fatto stare molto bene e mi ha aiutato". Sono queste le parole utilizzate dalla 27enne Josy Peukert per raccontare come ha vissuto il momento in cui ha dato alla vita il suo bambino partorendo da sola in acqua, in riva al mare e con accanto solo il suo compagno. Josy ha pubblicato il video del parto su Instagram e ha scatenato una marea di polemiche, tra i favorevoli a questa pratica e i contrari che ne sottolineano la pericolosità. Quello della 27enne di fatto non è stato un parto casuale. La donna, già madre di tre figli, si è diretta proprio verso la spiaggia con il suo partner quando ha sentito che il travaglio era in corso in quanto sostenitrice di una pratica, il freebirth (nascita libera, ndr), che si basa su "un parto olistico al di fuori del sistema medico". Per questo parto la donna ha scelto Playa Majagual, in Nicaragua, sulle coste dell'Oceano Pacifico. "La soffice sabbia vulcanica sotto di me mi ha ricordato che tra cielo e terra non c'è altro che vita", ha raccontato la donna, assicurando che il nascituro - poi chiamato Bodhi Amor Ocean, del peso di 3,5 chili - sta benone. "La mia prima nascita in una clinica è stata traumatica", ha svelato Josy. Secondo la 27enne infatti i medici e ostetriche "portano via qualcosa durante il parto che il corpo femminile può fare da solo". Idee condivise con migliaia di altre persone della Freebirth Society, associazione che conta più di 20.000 membri nel mondo. Tuttavia, non sono mancati pareri contrari: la comunità medica ricorda infatti che questo tipo di parto in acque non controllate può portare infezioni, ipotermia, polmonite e problemi respiratori al neonato.