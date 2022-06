Ornella Muti è diventata nonna per la quarta volta

Ornella Muti ha sorpreso tutti annunciando, via social, di essere diventata nonna per la quarta volta. Il bebè è figlio di Andrea Facchinetti e della compagna Carol. L'attrice ha scelto di condividere con i suoi fan uno scatto dove la si vede sorridere al piccolo, di cui però si vede solo la manina. Quella di non mostrare il volto del neonato è stata una scelata precisa che la diva italiana ha motivato dicendo: "Ecco il quarto nipotino: Edoardo. Si vede solo la sua manina avvolta al dito della nonna. I neonati sono sacri e vanno protetti dai social". Non tutti però hanno condiviso la sua scelta.