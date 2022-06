Tifoso si assenta dal lavoro, le telecamere lo inquadrano allo stadio: licenziato

Thomas Meikle è il protagonista di una divertente vicenda che è avvenuta il 21 maggio scorso, quando pur di essere presente alla finale di Coppa di Scozia all'Hampden Park, lo sfortunato supporter aveva inventato una scusa dicendo al responsabile del suo ufficio di trovarsi ancora a Siviglia. Il ragazzo aveva precisato di non essere riuscito a rientrare in tempo a Glasgow dopo aver assistito alla finalissima di Europa League tra Rangers ed Eintracht (partita poi vinta dai tedeschi per 2-0). La verità era però un'altra: Thomas si trovava già in Gran Bretagna perché voleva presenziare alla sfida decisiva per il trofeo nazionale contro gli Hearts.

La beffa del tifoso

La sua passione però gli si è ritorta contro, pagando un prezzo carissimo. Le riprese della troupe dell'emittente televisiva della BBC lo hanno immortalato in alcune immagini che sono state trasmesse in diretta. A vederle però anche il suo capo, che lo ha licenziato senza indugio. Successivamente in un tweet Meikle s'è detto stupito per l'avviso di licenziamento subito. "Non riesco a credere che i miei contratti siano stati rescissi perché ho detto a lavoro che ero ancora a Siviglia per poter andare alla finale della Coppa di Scozia… poi sono stato ripreso dalla tv e per me è finita".