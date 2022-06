Vaticano, la profezia che fa tremare tutti: "Il futuro dopo Papa Francesco"

Con l'invasione della Russia in Ucraina è riapparsa la profezia di Malachia risalente al XII secolo. Una profezia che riguarderebbe da vicino Papa Francesco e la città di Roma. San Malachia O’Morgair, un arcivescovo irlandese, si recò in pellegrinaggio a Roma e fece visita alla basilica di San Paolo: qui pare che abbia avuto una visione sui futuri papi e trascrisse il tutto in motti latini abbastanza oscuri. A partire da Celestino II, eletto nell’ottobre del 1143, su questo foglio si susseguono 112 motti.