La Russia continua a minacciare l'Europa dopo l'invasione in Ucraina. Vjaceslav Volodin, il capo della Duma, ha assicurato che se il suggerimento dell'ex ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski di dotare l'Ucraina di armi nucleari verrà realizzato l'eventuale conflitto nucleare distruggerà il continente europeo. "Sikorski sta provocando un conflitto nucleare nel centro dell'Europa. Non pensa né al futuro dell'Ucraina né a quello della Polonia. Se i suoi suggerimenti si realizzeranno, questi Paesi cesseranno di esistere, così come l'Europa. L'Ucraina non solo deve essere liberata dall'ideologia nazista ma anche smilitarizzata, assicurando lo status di Paese libero da armi nucleari", ha affermato il russo.