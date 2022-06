"Nadal diventerà presto papà, la moglie è incinta"

MADRID (Spagna) - Dopo aver conquistato anche il suo 14° Roland Garros, Rafa Nadal è pronto a compiere un altro passo decisivo: diventerà presto papà . Secondo la rivista "Hola!", la moglie del tennista spagnolo, Maria Francisca Mery Perellò, sarebbe in dolce attesa. I due stanno insieme da ormai 18 anni e tre anni fa si sono uniti in matrimonio a Maiorca. Non ci sono conferme ufficiali da parte dell’entourage del tennista spagnolo, ma le foto in copertina e nelle pagine interne della rivista mostrano una “evidente silhouette premaman in costume da bagno”, come riportato anche da Marca.