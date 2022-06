Russia, dopo McDonald's anche Ikea venderà tutti gli stabilimenti

Il colosso dell'arredamento svedese IKEA ha deciso di ridurre ulteriormente la propria presenza in Russia e Bielorussia. In una nota dell'azienda si legge che dall'inizio della guerra (il gruppo aveva sospeso le operazioni), "le circostanze non sono migliorate", quindi prosegue con "Le aziende e le catene di approvvigionamento in tutto il mondo sono state pesantemente colpite e non vediamo come sia possibile riprendere le operazioni in tempi brevi".