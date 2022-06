Arisa e Vito Coppola: arriva il primo bacio in pubblico

Amore a gonfie vele per Arisa e Vito Coppola . La coppia vincitrice di Ballando con le Stelle è stata paparazzata nei giorni scorsi dal settimanale Vero che mostra le foto di una loro passeggiata romantica, durante la quale non sono mancate effusioni intime e baci appassionati . I due hanno sempre cercato di tenere privata e lontana dai riflettori la loro relazione.

La confessione di Arisa

Lo scorso mese di aprile, la cantante smentiva categoricamente la relazione con il ballerino. In un'intervista al Corriere della Sera, l'artista affermava: "Non stiamo insieme. Lui vole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente.Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto. Mi spiace quando le cose sono a metà".