Elon Musk accusato di truffa: "Ha manipolato il prezzo del Dogecoin"

Elon Musk avrebbe "manipolato" il prezzo del Dogecoin in una truffa piramidale condotta su Twitter. È questa l'accusa mossa nei confronti del patron di Tesla dall'investitore Keith Johnson. Secondo quest'ultimo Musk avrebbe spinto al rialzo il prezzo della criptovaluta Dogecoin promuovendola per suo "profitto e divertimento" senza che dietro ci fossero i fondamentali. Johnson ha pertanto chiesto a Musk e alle sue Tesla e Space X 258 miliardi di dollari, di cui 86 miliardi sono le perdite realizzate da chi ha investito nel Dogecoin e 172 miliardi in danni.

Elon Musk sotto accusa

Secondo la denuncia il crollo di Dogecoin sarebbe iniziato nel periodo in cui Elon Musk ha condotto lo show della NBC "Saturday Night Live" dove, interpretando un finto esperto di finanza in un segmento di "Weekend Update", aveva definito la criptovaluta "un affare". "Gli imputati erano consapevoli fin dal 2019 che Dogecoin non aveva alcun valore, eppure hanno promosso Dogecoin per trarre profitto dal suo commercio", si legge nella denuncia. "Musk ha usato il suo piedistallo di uomo più ricco del mondo per gestire e manipolare lo schema piramidale di Dogecoin per profitto, esposizione e divertimento".