La moglie del presidente ucraino Zelensky, Olena Zelenska, in risposta ad una domanda del Guardian sul fatto di essere l'obiettivo numero due della Russia ha dichiarato: "Quando vedi i loro crimini, forse sono davvero capaci di tutto". La first lady dell'Ucraina ha poi continuato dicendo: "Ho la sensazione di trovarmi in una realtà parallela", ha affermato.