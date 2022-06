Covid, Lopalco su ipotesi stop isolamento positivi: "Bloccherebbe interi settori"

Il controllo delle infezioni

Lopalco prosegue ricordando che "l'isolamento dei positivi e la quarantena dei contatti sono misure di sanità pubblica che si applicano a tutte le malattie infettive contagiose. Non ha senso dire stop a queste misure, perché significherebbe minare uno degli elementi basilari del controllo infezioni". Quindi l'epidemiologo, ha aggiunto che le indicazioni devono essere "modulate in funzione della valutazione del rischio. Si possono ridurre i giorni. Si può limitare la quarantena ad una forma di autosorveglianza con obbligo di mascherina. Si può anche pensare a misure differenziate per attività lavorativa. Ma dire stop a queste misure significa mettere a rischio diverse attività essenziali".