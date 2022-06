Chiara Nasti si sfoga: "Non prendo in giro nessuno, portate rispetto"

Dopo giorni di critiche e polemiche Chiara Nasti ha condiviso su Instagram un lungo sfogo in cui ha chiesto rispetto per la sua gravidanza, ribadendo di non essere mai scesa a compromessi e di aver sempre raccontato la sua vita in maniera semplice e genuina. L'ex fashion blogger oggi influencer e imprenditrice ha premesso: "Dietro la mia ironia si nasconde una ragazza che non ha paura di dire sempre la verità". Poi ha scritto: "Una volta e per sempre, sono quotidianamente attaccata da persone che cercano consensi, likes e articoli di giornale, fingendo umiltà e cultura".

Lo sfogo di Lady Zaccagni "Potrei come tante far finta di essere una ragazza perfetta, ma non mi vendo e svendo come una pagliaccia qualunque. Ho una famiglia stupenda, amici e l'amore. - ha aggiunto Chiara Nasti - Non ho mai cercato compromessi, preso in giro chi mi segue con finte pubblicità, finti sorrisi e mancanza di rispetto. Racconto solo la mia storia". La 24enne ha concluso così: "Spesso vorrei smascherare, mentre loro mi additano, le loro finte intenzioni come il resto delle loro foto mal photoshoppate. Vi voglio bene e so che mi state sempre vicino e non è giusto essere sempre attaccati da chi elemosina like. Bisogna avere rispetto per chi sta vivendo un momento bello come la gravidanza".