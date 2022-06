Ucraina: l'attore Ben Stiller a Leopoli per incontrare i profughi

A Leopoli è arrivato Ben Stiller, attore famoso per tanti film tra cui Tutti pazzi per Mary, Ti presento i miei, Una notte al museo, Zoolander. La star è arrivata al confine tra Ucraina e Polonia come ambasciatore di Buona Volontà dell'Unhcr per incontrare i profughi ucraini. "L'ambasciatore di buona volontà dell'Unhcr, Ben Stiller, è oggi al confine con l'Ucraina per incontrare le famiglie le cui vite sono state dilaniate dalla guerra e dalla violenza, per condividere storie sull'impatto umano della guerra e per amplificare le richieste di solidarietà", ha affermato su Twitter l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.