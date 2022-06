È allarme siccità: l'Italia verso lo stato di crisi

Troppo caldo e niente piogge: è allarme siccità in Italia . A Gaeta, durante il Blue Forum Italia Network, ha parlato il ministro alle politiche agricole Stefano Patuanelli: "Credo sia inevitabile dichiarare uno stato di crisi rispetto alla siccità. Abbiamo intere aree del paese ed europee che non vedono pioggia da mesi. L'aumento dell'energia è cominciato a settembre dopo un fine estate senza vento al nord che ha portato ad una minore produzione di energia e questo ha portato ad un aumento delle riserve del gas. La transizione ecologica deve essere concreta, con tutti gli attori allo stesso tavolo a prendere decisioni comuni".

È allarme siccità in Italia

Il Po non era così secco da decenni, le piogge continuano a non scendere, l’agricoltura italiana rischia il default. Minimi storici per i gradi di riempimento dei grandi laghi: il Maggiore è al 22%, quello di Como al 25%. Non va meglio al Centro Italia, dove illago di Braccianoarriva a -107 cm rispetto allo zero idrometrico. Una situazione “drammatica”, dice Coldiretti, dovuta alle scarsissime precipitazioni che hanno segnato tutto il 2022 e ora esacerbata dall’ondata di caldo record che non accenna a scomparire.