Briatore difende la sua pizza a 15 euro: "Come fanno a venderla a 4?"

Con un video su Instagram Flavio Briatore ha difeso la sua catena di pizzerie, Crazy Pizza. Locali finiti al centro della polemica per via del costo di una Margherita, ben 15 euro. "Noi come Crazy Pizza mettiamo i migliori ingredienti sul mercato. La farina più di un euro al chilo. La pizza nostra ha poco lievito, non fermenta. Gli altri pizzaioli come la vendono a quattro o cinque euro? Che ci mettono dentro?", ha dichiarato l'imprenditore.