Solstizio d'estate 2022: a Times Square migliaia di yogi

Tra un saluto al sole e un chaturanga dandasana, New York celebra l'arrivo dell'estate e il giorno più lungo dell'anno trasformando Times Square in un enorme raduno per appassionati di yoga. Il 21 giugno l'incrocio più affollato e trafficato al mondo si riempie di pace e calma con migliaia di yogi che da prima mattina a sera si alternano in sessioni multiple di yoga con oltre dieci istruttori. Era il 21 giugno del 2003 quando tre persone si ritrovarono a fare yoga al tramonto a Times Square, due di esse erano Douglas Stewart e Tim Tompkins, ossia coloro che sarebbero diventati i fondatori di Solstice in Times Square: Mind over Madness Yoga. In venti anni l'evento è cresciuto fino ad accogliere migliaia di yogi.