Covid in Italia, Costa: "La situazione è sotto controllo"

Il Covid-19 circola ancora in Italia ma non bisogna creare allarmismi. L'andamento del virus va "monitorato ma senza trasmettere messaggi di troppa preoccupazione o allarmismo perché la situazione al momento è sotto controllo". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa intervenendo su SkyTg24. "Se l'obiettivo è convivere con il virus allora dobbiamo imparare a convivere con i positivi. Penso che dobbiamo concentrarci più sui sintomatici che non sui positivi. Continuare a cercare i positivi non è la strategia giusta", ha aggiunto sottolineando che i numeri negli ospedali "sono ampiamente al di sotto delle soglie".