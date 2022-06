Covid: arriva l'apparecchio che rompe il virus in tre minuti

E4Shield è il nuovo strumento in grado di abbattere in una stanza il rischio del contagio da Covid-19 di almeno il 90%. Ed al tempo record di tre minuti. A produrre la strabiliante scatoletta è Elettronica , azienda specializzata in contromisure elettroniche per uso militare e cybersicurezza. All'apparenza sembra un router wifi, invece stando ai 150 test condotti sul Sars-Cov-2, E4Shield sanifica l'ambiente nel quale ci troviamo.

Come funziona

Il nuovo apparecchio anti Covid utilizza l'emissione di frequenze elettromagnetiche che fanno oscillare la struttura del virus presente nell'aria fino a romperla. E. Rispetto agli ultravioletti non teme coni d'ombra, viene fermato solo da superfici di metallo e dai liquidi. Domitilla Benigni, amministratore delegato di Elettronica, ha precisato: "Non sostituisce il vaccino o le mascherine, non cura una persona che è stata contagiata e non disinfetta, ma aiuta parecchio negli ambienti chiusi. Pensi solo a una classe di una scuola o ai locali di un ristorante". Ciò che ha spinto l'azienda a impegnarsi nella produzione di questa nuova tecnologia è stato quello di "proteggere un bambino durante una pandemia".

La geniale intuizione

Enzo Benigni patron dell'azienda ha raccontato: "È nato tutto grazie a un'intuizione di un nostro ingegnere meccanico, Nicola Pasculli", che ha poi aggiunto: "Durante il lockdown si è messo a cercare nel tempo libero con i colleghi un modo per garantire la sicurezza di chi il vaccino non lo avrebbe mai potuto avere per questioni di salute, iniziando da suo figlio. Si è chiesto quindi se il suo sapere poteva essere la base per una soluzione. Non era il nostro campo, ma l'innovazione spesso funziona così: nasce quando si applica una disciplina a un settore diverso dal solito".