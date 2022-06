Allarme siccità in Italia, le Regioni: "Tagliare gli sprechi"

Ogni giorno che passa preoccupa sempre più l'allarme siccità in Italia. Da nord a sud molte amministrazioni locali hanno deciso di razionalizzare l’acqua, vietandone un uso diverso da quello “alimentare, domestico ed igienico”. Per ora i provvedimenti sono tanti e sono diversi da regione a regione, ma si punta a trovare un accordo comune che punti espressamente ad un razionamento e a una preferenza per i fabbisogni primari. Tra le misure al vaglio c’è una sorta di embargo dell’acqua ludica, con un occhio ai tanti parchi divertimento sparsi in tutta Italia e all'utilizzo senza regole per piscine, fontane e giardini.