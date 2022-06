Meteo, in arrivo Caronte: prossima settimana 40 gradi in tutta Italia

Le temperature in Italia hanno subito un'impennata a causa dell'arrivo dell’ondata di caldo africano , a cui è stato dato il soprannome di Caronte . Si sono registrati già i primi quarantaquattro gradi in Sardegna , ma la colonnina del mercurio è destinata ad aumentare durante il fine settimana. Mentre al Nord si registrano al momento alcune leggere flessioni delle temperature, a rendere comunque l'aria irrespirabile è l'aumento dell'umidità relativa e quindi l’afa.

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane

Caronte tornerà anche nel Nord Italia da questo fine settimana: ma il peggio si registrerà a inizio settimana prossima, dove si registreranno temperature sopra i 40 gradi in tutta Italia. Per due settimane quindi Caronte 'opprimerà' gli italiani. In arrivo quindi una bassa pressione sulla Spagna, che porterà aria sahariana verso il nostro Paese.

Superata la media stagionale

Andrea Garbinato, responsabile della redazione del portale di previsioni meterologiche Meteo.it, ha confermato che Caronte ha decisamente modificato le medie stagionali: a fine giugno la temperatura massima "normale" sarebbe intorno ai 26°C al Nord, 27 al Centro e 28 al Sud.