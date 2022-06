Khaby Lame supera Charli D'Amelio: è il più seguito su TikTok

La fortuna di Khaby Lame

La storia del ventiduenne di Chiasso è iniziata in piena pandemia. Licenziato dalla fabbrica in cui lavorava, ha incominciato a realizzare dei video per la popolare piattaforma per far ridere le persone. Un gioco che è poi diventato qualcosa di molto importante: un lavoro. Ed anche molto redditizio. Le previsioni di crescita della sua pagina sono ora difficili da prevedere. Alla fine dello scorso anno era cresciuto del 62% rispetto ai 6 mesi precedenti.