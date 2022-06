Vele Blu, Sardegna in vetta nella classifica di Legambiente e Touring

Le Vele di Legambiente e Touring Club Italiano 2022 sono state assegnate a 45 le località balneari , che vantano del mare più bello. A primeggiare è la Sardegna , con 6 comprensori a Cinque Vele. Subito dopo in classifica si trovano Toscana e Puglia con 3, quindi è la volta della Campania e Sicilia con 2, mentre il Trentino-Alto Adige è pluripremiato per il turismo lacustre, mentre il podio per i laghi è del Veneto. Nella classifica delle Vele blu troviamo poi sono Basilicata e Liguria (1 comprensorio a Cinque Vele in ciascuna regione).

I comprensori a cinque Vele blu

Nei dettagli le località premiate in Sardegna sono: le terre della Baronia di Posada,la Gallura costiera, il comprensorio di Baunei, il litorale di Chia, il Golfo di Oristano con la Penisola del Sinis e l'isola di Maldiventre al litorale della Planargia sulla costa occidentale. Mentre in Toscana le Cinque Vele sventolano quest'anno sui comuni dei comprensori della Maremma, della Costa d'Argento e dell'Isola del Giglio e sull'Isola di Capraia. Ed In Puglia in vetta alla classifica figurano le isole Tremiti, il comprensorio dell'Alto Salento ionico e quello dell'Alto Salento Adriatico. In Sicilia sono le isole di Pantelleria e Salina ad essere premiate, mentre in Campania i comprensori del Cilento antico e della Costa del Mito. La Liguria con i Comuni delle Cinque Terre. Una bandiera a Cinque Vele anche per la Basilicata con la Costa di Maratea. Per il turismo lacustre sono state le Cinque Vele si trovano ai laghi di Molveno, Fiè e Monticolo in Trentino-Alto Adige, il lago dell'Accesa in Toscana, il lago di Avigliana Grande in Piemonte. Mentre in Veneto il lago del Mis (al primo posto) e in Lombardia il comprensorio di Comuni della riva Occidentale del Lago di Garda.

Le dichiarazioni di Legambiente e Touring Club Italiano

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, nel corso della presentazione del progetto ha detto: "La nuova edizione della nostra guida, racconta della sinergia che si è instaurata tra buone amministrazioni locali e quella parte sana dell'imprenditoria del mondo balneare, capace di gestire le spiagge al meglio, con meno cemento e ottime performance ambientali. Le località a Cinque Vele che premiamo oggi rappresentano le migliori buone pratiche amministrative e dimostrano che un nuovo modo di fare turismo è possibile". I criteri di valutazione non riguardano solo la valutazione dello stato delle acque, dei fondali e delle spiagge ma vengono presi in considerazione altri indicatori, come la qualità ambientale e di accoglienza turistica, dall'integrità del paesaggio all'efficienza nella gestione dei rifiuti, dal peso dei consumi energetici agli standard di accessibilità dei luoghi, dal livello dei servizi ricettivi e di mobilità alla cura dei beni storici e artistici del territorio, all'attenzione con cui se ne promuovono tipicità produttive, artigianali, alimentari, come ha ricordato il presidente del Touring, Franco Iseppi.