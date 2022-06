Influencer diventa ricca vendendo unghie dei piedi e peli delle ascelle

Rebekka Blue, una 28enne della Carolina del Nord, guadagna più di 8mila dollari al mese (circa 7500 euro) vendendo sui social network le sue unghie dei piedi tagliate, sputi e tamponi di cotone usati. "Non butto via le cose sporche perché potrebbero avere un valore - ha spiegato la ragazza al New York Post - Offro un servizio di vendita che dà piacere e fa sentire bene gli acquirenti. Fa parte dell'industria del sesso, vendo piacere".