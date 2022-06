Lei si rifiuta di fare sesso, lui si vendica a cena

Una cena tete-a-tete negli Stati Uniti è diventata un caso su Tik Tok. Tra una portata e l'altra un uomo ha chiesto a una donna, conosciuta qualche giorno prima, di fare sesso ma lei si è rifiutata. Lui si è così vendicato pagando solo la sua parte del conto. Un atteggiamento che ha infastidio la ragazza, che si è sfogata sul web filmando la scena del suo accompagnatore che chiedeva al cameriere di portare due conti separati. “Mi sta facendo pagare perché non ho intenzione di andare a letto con lui. Non uscite mai con questo tizio", si è lamentata sui social network. Oltre a non offrirle la cena l'uomo non l'ha riaccompagnata a casa.