12enne alla guida in un video su TikTok: arriva la sanzione di 6mila euro

Le contestazioni notificate

L'uomo avrebbe acconsentito a far guidare l'auto al ragazzino solo per assecondare una sua richiesta, essendo appassionato di moto e auto. Insieme con gli assistenti sociali, gli agenti della Polizia Locale e il loro comandante, Biagio Chiariello, oltre alla notifica della salatissima multa, hanno contestato anche l'incauto affidamento, sia a colui che ha messo il minorenne alla guida sia alla donna intestataria del contratto di noleggio dell'auto adoperata per la bravata. Ci sarebbe anche un altro video che vede come protagonista il 12enne insieme ad altri amici: in quelle immagini tutti interpretano dei mafiosi. Anche questo video è stato pubblicato sui social, ed è al vaglio degli inquirenti.