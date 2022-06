Sport e Salute Road Show 2022

Lo sport porta a porta, da Nord a Sud, nelle piazze e nelle città. È iniziato da Torino il Road Show 2022 di Sport e Salute S.p.A., evento itinerante che toccherà nei prossimi mesi oltre 40 comuni, sedi dei Villaggi dello Sport, allestiti in ogni tappa e aperti gratuitamente a tutti i cittadini. L’inaugurazione del tour, ieri al Parco del Valentino di Torino, ha visto una grande partecipazione di bambini e ragazzi, che hanno praticato diverse discipline (pallavolo, calcetto, tiro con l’arco, badminton, basket, ping-pong, atletica, ginnastica artistica e ritmica) insieme all’ex campione di nuoto, oggi Legend di Sport e Salute, Massimiliano Rosolino. «Lo sport non può permettersi il lusso di fermarsi e deve essere una priorità per le persone - ha detto Rosolino -. Questo Road Show darà alle persone l’opportunità di fare sport e di capirne l’importanza. Fare attività motoria vuol dire divertirsi, socializzare, ma anche mantenersi in salute». Un concetto condiviso da Domenico Carretta, Assessore allo Sport, al Turismo e ai Grandi Eventi di Torino: «Siamo orgogliosi di ospitare proprio qui la prima tappa del Road Show, vogliamo fare in modo che lo sport diventi parte essenziale della nostra vita quotidiana. Il Parco del Valentino è un luogo strategico e bellissimo per praticare attività all’aperto». Insomma, una festa di sport per grandi, piccoli e famiglie. «Un’opportunità di confronto e dialogo con Sport e Salute per associazioni e società sportive, enti e organismi sportivi del territorio», come ricordato da Lorenzo Marzoli, direttore dell’area Sport nei Territori di Sport e Salute. Le attività nel Villaggio di Torino proseguiranno anche oggi con protagonista l’ex pallavolista Valerio Vermiglio.