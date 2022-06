Dalma Maradona non ci sta: lo sfogo sul marito a pochi giorni dal parto

In attesa di diventare mamma per la seconda volta Dalma Maradona - la figlia di Diego Armando e Claudia Villafane - si è lasciata andare ad uno sfogo inatteso sui social network. Su Instagram la 35enne ha condiviso un messaggio d'amore per il marito Andres Caldarelli e ha poi lanciato una stoccata a tutte le donne che ci provano, invano, con l'uomo. "Dieci anni fa questo ragazzo - ha scritto Dalma - mi ha chiesto se volevo essere la sua ragazza. Che bello stare con te. Ti amerò per sempre". Poi ha concluso con un avvertimento: "Non fategli complimenti, bitches". Marito e moglie dal 2018 Dalma e l'ex giocatore di rugby hanno una bambina di 3 anni, Roma. A breve nascerà la secondogenita Azul.