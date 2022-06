Idris Elba vuole comprare Channel 4: l'offerta di un miliardo di sterline

Idris Elba è in procinto di fare un'offerta da 1 miliardo di sterline per Channel 4 . L'attore protagonista di Luther è a dir poco inarrestabile, tra le sue ultime attività anche quelle di DJ, produttore musicale, conduttore di podcast, produttore di vino e proprietario di bar. Elba, 49 anni, è in trattative con Marc Boyan , un imprenditore di media per l'acquisizione di un'emittente televisiva statale. Boyan è a capo di Miroma, una società di produzione e marketing televisivo che ha anche una partecipazione in Buzz 16, che a sua volta ha tra i suoi proprietari anche l’ex calciatore Gary Neville .

Idris Elba da attore ad imprenditore di successo

Conosciuto ai più per la celebre interpretazione dell’ispettore capo John Luther nella serie Luther della BBC1,Elba è stato interprete in Suicide Squad, Thor e Prometheus, prequel di Alien. Sono tanti i rumors che riferiscono che proprio lui sarà il prossimo James Bond, dopo l'addio alle scene di Daniel Craig. La vita professionale di Idris non è stata facile. Una lunga gavetta, lo ha portato ad essere scritturato per il ruolo di Stringer Bell, il boss della droga dedito agli affari, nella serie della HBO The Wire. Figlio di immigrati dall’Africa occidentale, Elba, il cui nome completo di battesimo è Idrissa, non ha mai fatto mistero di essere un sostenitore della diversità sullo schermo. Attualmente conduce un podcast con la moglie Sabrina, chiamato Coupledom.