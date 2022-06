Squalo bianco attacca un surfista in California: è il più grande del mondo?

CALIFORNIA (Stati Uniti) - Il 22 giugno scorso, Steve Bruemmer, 62 anni, è stato attaccato brutalmente da uno squalo bianco a Lovers Point Beach, a Monterey Bay, in California. Il malcapitato ha subito dei danni notevoli alle gambe, ma è riuscito a sopravvivere grazie a trasfusioni di sangue e il pronto intervento dei presenti sul luogo al momento dello spiacevole episodio. Dopo che i morsi sul corpo di Brummer sono stati controllati dal Dipartimento della pesca e della fauna selvatica della California, sembra che lo squalo ora sembra che lo squalo potesse essere lungo fino a 6 metri, e questo vuol dire che saremmo davanti al più grande squalo bianco di sempre. Ufficialmente, un grande squalo bianco chiamato Deep Blue misurerebbe circa quella lunghezza e dovrebbe arrivare a pesare 2 tonnellate dopo oltre 50 anni di vita. Sebbene sia difficile da provare, se quello con cui Steve è entrato in contatto è della stessa lunghezza, o anche più lungo, sarà effettivamente il più grande squalo bianco mai avvistato.

Lo squalo bianco più grande del mondo: l'ipotesi dalla California

Questo il racconto del 62enne statunitense che stava godendo una nuotata quando il mostro marino lo ha trascinato sott'acqua prima che i testimoni lo vedessero riemergere e gridare aiuto il 22 giugno. "Sono fortunato a essere vivo - ha detto Steve - Lo squalo invece è stato sfortunato nel darmi il morso. La giornata era così calma e calda e la spiaggia era affollata. Non c'erano onde e non c'era il vento e così le persone potevano sentirmi urlare aiuto da una grande distanza, anche dal Rec Trail, dove qualcuno ha chiamato i servizi di emergenza. Ricordo che ero sdraiato in ambulanza e ho pensato, 'I miei polmoni sono buoni. Posso respirare.' Quindi non sapevo se sarei morto dissanguato, ma i miei polmoni erano buoni".