Roma, maxi incendio sull'Aurelia: animatori salvano 33 bambini

Un maxi-incendio si è sviluppato nella zona nord-ovest di Roma tra la via Aurelia fino a Casalotti. Le fiamme hanno coinvolto capannoni industriali, all'interno dei quali si trovavano bombole gpl causando diverse esplosioni. 15 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Sul posto i vigili del fuoco e mezzi di soccorso: le fiamme hanno lambito anche un deposito di bombole e alcune abitazioni. A prendere fuoco alcune sterpaglie: le fiamme, complice il vento caldo, si sono subito propagate. Evacuate nella zona diverse famiglie e un centro estivo in quanto le fiamme hanno lambito giardini e palazzine private. Tre animatori de Le Palme Sporting Club hanno salvato 33 bambini.

Il racconto di un'animatrice

"Abbiamo portato tutti i bambini al parcheggio e li abbiamo fatti entrare nelle tre auto che avevamo a disposizione, facendoci strada attraverso gli unici punti accessibili dove non c'erano le fiamme su via di Casal Selce, passando per le campagne attraverso le case delle persone. - ha raccontato a Fanpage l'animatrice Lavinia - Un signore molto gentile ci ha aperto il cancello del suo terreno, attraverso il quale abbiamo raggiuto il punto di ritrovo. Il suo aiuto è stato veramente prezioso, altrimenti non avremmo potuto proseguire. Alcuni bambini erano spaventati, ma li abbiamo tranquillizzati dicendogli che finché ci saremmo stati noi non gli sarebbe accaduto nulla di male. Altri invece hanno preso l'evacuazione come un gioco".