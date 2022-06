Depeche Mode, Andy Fletcher com'è morto? Scoperta la causa

Dopo circa un mese dalla morte improvvisa di Andy Fletcher , storico chitarrista dei Depeche Mode, nella giornata di martedì 28 giugno sono state rese note le cause che hanno portato al decesso della star. Stando ad una nota diramata dai Depeche Mode sui social , il musicista sarebbe morto per una dissezione aortica , dunque un problema cardiaco. L'artista al momento della morte si trovava a casa, ma a nulla sono valsi i soccorsi.

L'annuncio dei Depeche Mode

"Qualche settimana fa abbiamo ricevuto il risultato degli esami medici di Andy, che ora la famiglia Fletcher ci ha chiesto di condividere con tutti voi", hanno scritto Martin Gore e Dave Gahan dei Depeche Mode. "Andy si è spento per una dissecione aortica, anche se è andato via troppo presto, non ha sofferto: è morto in modo naturale e senza sofferenze prolungate", hanno aggiunto i due membri della band.