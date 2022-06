Kim Kardashian citata in giudizio per il suo nuovo beauty brand SKNN

Guai giudiziari per Kim Kardashian : Lo scorso 21 giugno ha lanciato il suo nuovo brand beauty SKNN BY KIM ma, stando a quanto dichiarato dal portale TMZ , la società Beauty Concepts , ritiene di detenere i diritti sul brand SKNN, quindi ha avviato le apposite azioni legali a tutela, citando in giudizio il marchio dell’impreditrice 41enne . Pare che l'azienda di New York abbia contattato il team dell'influencer, presentando alcuni documenti provanti la loro rivendicazione. Non essendoci stata alcune risposta, la società ha adito le vie legali. lo stesso con il progetto.

La difesa di Kim Kardashian: parla l'avvocato

L’avvocato dell'influencer, Michael Rhodes, ha dichiarato: "SKKN BY KIM è un nuovo marchio che segue le orme della linea di prodotti KKW di successo della signora Kardashian. Basandosi su una ricerca indipendente e sviluppo, la sua azienda ha depositato una domanda di marchio per SKKN BY KIM per proteggere i nuovi prodotti di marca". Quindi ha aggiunto: "Applaudiamo la signora Lunsford per essere una piccola imprenditrice e per aver seguito i suoi sogni. Ma questo non le dà il diritto di affermare ingiustamente che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato". Poi ha precisato: "Nella sua lettera, Beauty Concepts ha affermato di possedere i diritti a un logo composto da SKNN aveva appena richiesto la protezione del marchio per quel logo. L’attività era un negozio per una sola persona che offriva trattamenti per il viso da un’unica sede di Brooklyn. Il salone non aveva segnaletica ed era solo su appuntamento. Per quanto ne sappiamo, Beauty Concepts non ha venduto prodotti con il nome SKKN".