La Nasa ipotizza che Giove sia cresciuto assorbendo i pianeti vicini: pericolo per la Terra?

La rivista Astronomy and Astrophysics ha pubblicato un rapporto della Nasa in cui viene avanzata l'ipotesi che Giove possa essere cresciuto assorbendo i pianeti nani vicino ad esso, attratti dalla sua gravità. "Si tratta di dati davvero unici che possiamo ottenere solo con un veicolo spaziale in orbita attorno al pianeta", ha dichiarato Yamila Miguel , un'astrofisica dell'Università di Leiden e autrice dello studio.

La Terra è in pericolo?

Se così fosse, il nostro pianeta potrebbe fare la stessa fine? Questa è la domanda che si pongono in tanti. Le dimensioni di Giove, al netto degli assorbimenti di tali pianeti, si dice possa avere le stesse dimensioni della Terra o di Marte. Il materiale roccioso ivi presente pare sia compreso tra 11 e 30 volte la massa terrestre. Quei materiali sono solo il 3% o il 9%, dunque il resto è stato necessariamente assorbito successivamente. L'ipotesi avanzata dalla Nasa al momento non è stata verifciata, Inoltre, non presenta alcun problema per la Terra . "Poiché non possiamo osservare direttamente come si è formato Giove, dobbiamo mettere insieme i pezzi con le informazioni che abbiamo oggi, e questo non è un compito facile", ha concluso Yamila Miguel.