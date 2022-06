Shock in Giappone: pornostar trovata morta nuda e legata a un albero

È morta la pornostar giapponese Rina Arano. La ragazza, 23 anni, era scomparsa lo scorso 5 giugno ed è stata ritrovata qualche settimana dopo legata ad un albero e nuda, in una foresta a Hitachiota, nella prefettura di Ibaraki. "È stata legata ad un albero senza vestiti ed è morta da quasi due settimane. Stiamo ancora cercando di capire la causa della morte", hanno fatto sapere gli agenti con un comunicato. L'autospia ha però stabilito che la star è deceduta per via di una frattura all'osso ioide. Situato sulla radice della lingua, all’altezza della quarta vertebra cervicale, è un osso impari e mediano, posizionato nella regione anteriore del collo. Il The Japan Time ha rivelato che è stato arrestato Hiroyuki Sanpei, principale sospettato dopo aver incontrato Rina in stazione prima della sua scomparsa.