Chiara Ferragni in tv: scoppia la polemica per la regia

Chiara Ferragni protagonista di Love Mi, il concerto di beneficenza organizzato da Fedez con la collaborazione di J-Ax. Appena arrivata a Piazza Duomo a Milano il camareman non le ha mai staccato l'obiettivo di dosso. "Ma quante volte vuoi inquadrare Chiara Ferragni?", hanno chiesto sui social network i telespettatori, che hanno così scatenato la polemica. L'imprenditrice è stata ripresa in ogni momento della serata: mentre beveva un drink, quando cantava o guardava il cellulare e ovviamente anche negli attimi più commoventi, che l'hanno portata a piangere. Una vera diretta minuto per minuto della Ferragni che ha rubato completamente la scena al marito rapper. "Lo hanno chiamato Love Mi perché chiamarlo “inquadratura fissa su Chiara Ferragni che si muove a caso interrotta da brevi immagini del concerto” pareva brutto", ha ironizzato qualcuno su Twitter.