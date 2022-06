Cile, Labrador entra in campo a caccia di coccole

Durante la partita amichevole Cile-Venezuela di calcio femminile è avvenuto un divertente, simpatico ed inconsueto fuoriprogramma: durante il primo tempo, un labrador nero ha invaso il campo e ha puntato la portiera del Cile, Christine Endler. Come abitualmente fanno i cani a caccia di coccole, l'amico a quattro zampe si è subito sdraiato sul green e si è messo a pancia in su. La cosa si è ripetuta quando l'arbitra lo ha avvicinato, nella speranza di condurlo fuori dal campo, per proseguire il match. Il pubblico si è schierato senza indugio per il quadrupede, che ha raccolto applausi e cori da stadio. Dopo qualche corsa libera e felice in mezzo al campo di gioco, il cane è stato preso di peso da due giocatrici cilene, che lo hanno portato in braccio fuori dal campo, consegnandolo ad uno steward.