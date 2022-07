Covid, Kim Jong-un: "Il virus arrivato in Corea del Nord con i palloncini"

Kim Jong-un ha attaccato la Corea del Sud per l'aumento dei casi di Covid-19 in Corea del Nord. Secondo il leader il virus sarebbe arrivato con dei palloncini con cui gli attivisti per i diritti umani e i disertori nordcoreani hanno inviato messaggi di propaganda contro il suo regime. Il governo, come fa sapere l'agenzia di stampa KCNA, ha dunque avvisato sia i funzionari che i residenti di "gestire con attenzione oggetti estranei che vengono sospinti dal vento e da altri agenti atmosferici e palloncini nelle aree vicine al confine e alla zona demilitarizzata", la striscia di terra oltre la quale si trova la Corea del Sud.