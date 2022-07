Vaiolo delle scimmie, è allarme in Europa: "Casi triplicati in due settimane"

Prosegue la diffusione del vaiolo delle scimmie in Europa, dove i casi si sono triplicati in due settimane . Hans Henri Kluge , direttore regionale dell' Organizzazione mondiale della Sanità per l'Europa , ha fornito un quadro più dettagliato della situazione. Il numero di infezioni da Monkeypox nel Vecchio Continente sono passati a superare i 4mila e cinquecento casi. Il 99% dei contagi riguarda uomini (la maggior pare di questi pare siano riferibili a uomini che hanno rapporti omosessuali), c'è anche un piccolo numero di casi tra i contatti familiari, bambini inclusi.

Le parole di Kluge

"Laddove le informazioni sono disponibili", ha riferito il direttore "quasi il 10% dei pazienti è stato ricoverato in ospedale per terapie o isolamento, e un paziente è stato ricoverato in terapia intensiva. Fortunatamente, finora non risultano morti. La stragrande maggioranza dei casi si è presentata con un'eruzione cutanea e sintomi sistemici come febbre, affaticamento, dolore muscolare, vomito, diarrea, brividi, mal di gola o mal di testa".

L'appello dell'Oms

Si chiede quindi ai Paesi di intervenire in tempo per limitare i contagi. L'invito che è stato fatto è quello di adottare misure "urgenti e coordinate" per contrastare la diffusione del vaiolo delle scimmie. Nelle scorse settimane, l'Oms aveva suggerito di di effettuare una sorveglianza rafforzata con la tracciabilità dei contatti, ma anche fare una "comunicazione più chiara" sulla trasissione della malattia ed i comportamenti da assumere al riguardo.