Musica in lutto: è morta a 59 anni la cantante Irene Fargo

Chi era Irene Fargo

Cresciuta a Chiari, nel Bresciano, era nota ai più anche per le sue esibizioni alla kermesse musicale di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, dove arrivò seconda nel 1991 (dietro Paolo Vallesi) e nel 1992 (subito dopo Aleandro Baldi e Francesca Alotta). I suoi brani più celebri, che portò all'Ariston, La donna di Ibsen' e 'Come una Turandot', restituiscono i suoi interessi per l'arte, il teatro e l'opera. Tra i suoi albun si ricordano "Irene Fargo" del 1990, 'La voce magica della luna' nel 1992, 'Labirinti del cuore' e ancora 'Il cuore fa' nel 2016. Irene Fargo ha collaborato anche in alcuni musical e con il cinema. Fu ospite fissa a "Domenica In". Al momento non sono chiare le cause della morte, ma la cantante sarebbe stata malata da tempo.